السويد تحظر التجمعات التي تحشد أكثر من 50 شخصا

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الجمعة، أنها قررت حظر التجمعات العامة التي تعدّ أكثر من 50 شخصا، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي: "نتعرض لاختبار مدى تحملنا.. هدف الحكومة هو بالطبع الحد من التفشي بأكبر قدر ممكن... قررت الحكومة حظر التجمعات التي تحشد أكثر من 50 شخصا".

وسيسري الحظر الجديد اعتبارا من يوم الأحد، إذ سيواجه مخالفوه الغرامة أو الحبس لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن حظرت الحكومة التجمعات التي تزيد على 500 شخص.

جدير بالذكر أن 92 شخصا توفوا بالفيروس في السويد، فيما أصيب 3046 آخرون شفي منهم 16.

المصدر: رويترز