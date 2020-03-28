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كورونا.. فرنسا تنقل مصابيها إلى ألمانيا للعلاج

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كورونا.. فرنسا تنقل مصابيها إلى ألمانيا للعلاج
Reuters BRV
فريق طبي فرنسي
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أقلعت اليوم السبت أول مروحية عسكرية فرنسية من مدينة ميتز وعلى متنها فرنسيان اثنان مصابان بفيروس كورونا المستجد قاصدة ألمانيا، وفقا لما أفادت به صحيفة "لوفيغارو".

ونشرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تغريدة على "تويتر" أكدت فيها أن "طائرات كايمان المروحية التابعة للجيش ستتكفل بنقل العديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن المصابين سينقلون إلى مستشفيات ألمانية قادرة على استقبالهم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية لكبح انتشار الفيروس في فرنسا بعد ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه.

وقال إن "هذه العملية ستكرس بالكامل لمساعدة ودعم السكان، وكذلك لإعطاء دفعة للخدمات العامة لمجابهة الوباء، في العاصمة وخارجها".

المصدر: "لوفيغارو" + وكالات

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