عدد الإصابات بكورونا في أوكرانيا يتجاوز 300 والوفيات 8

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت عن تسجيل ثلاث حالات وفاة وأكثر من 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ارتفعت من خمس إلى ثماني حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في أوكرانيا 311 حالة، بعد تسجيل 93 إصابة خلال اليوم الأخير.

وفد تعافى خمسة من المرضى بالكامل من الفيروس، بينهم طفل.

وتتصدر العاصمة كييف قائمة المناطق الأوكرانية الأكثر تضررا بالوباء، وأعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو أن عدد المرضى هناك بلغ 74 شخصا، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد فرضت الحكومة الأوكرانية نظام الحجر الصحي وحالة الطوارئ في عموم أراضي البلاد في محاولة لردع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق جميع رحلات الطيران المحلية والخارجية.

المصدر: تاس