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طهران: البحرين ترفض استقبال مواطنيها العالقين في إيران وسلطنة عمان

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طهران: البحرين ترفض استقبال مواطنيها العالقين في إيران وسلطنة عمان
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حسين أمير عبد اللهيان
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اتهم المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، البحرين بأنها ترفض استقبال مواطنيها العالقين في مدينة مشهد الإيرانية، وسلطنة عمان.

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وأكد أن المئات من رعايا البحرين عالقون في مدينة مشهد الإيرانية المقدسة ينتظرون العودة إلى بلادهم، ونحو ثمانين آخرين عالقون في سلطنة عمان، بينما سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة على تويتر: "المئات من رعايا البحرين في مشهد المقدسة ينتظرون العودة (إلى بلادهم) ونحو ثمانين آخرين عالقون حاليا في سلطنة عمان. سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها. آل خليفة يعملون على إضاعة الوقت وينتهجون سياسة غير مسؤولة تماما حيال شعبهم. الطيران الإيراني مستعد فورا لنقل هؤلاء الضيوف إلى المنامة مع مراعاة المعايير الصحية".

المصدر:وكالة أنباء "فارس"

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