إيطاليا تتيح استخدام عقار ضد الإيدز لصد كورونا

أعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية "AIFA" نيقولا ماغريني، أن الوكالة ستسمح قريبا لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة الإيدز، في علاج مرضى فيروس كورونا.

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وأشار ماغريني، إلى أنه "بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، فهناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر في ما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير".

وأكد على أنه "لم نخرج بعد من أزمة طوارئ فيروس كورونا ولا يجب أن نستسلم.. علينا أن نبقى في المنازل لمدة 2- 3 أسابيع على الأقل".

وشدد ماغريني، على أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الإصابات ذروتها في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: "آكي الإيطالية"