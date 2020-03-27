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رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 759

مسؤول صحي إيطالي بارز: تفشي كورونا في بلادنا لم يبلغ ذروته بعد

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مسؤول صحي إيطالي بارز: تفشي كورونا في بلادنا لم يبلغ ذروته بعد
Reuters Remo Casilli
مواطنون قيد الحجر الصحي في إيطاليا
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حذر مسؤول صحي بارز في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا في العالم بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات، من أن تفشي الوباء في البلاد لم يبلغ ذروته بعد.

وقال رئيس معهد الصحة الوطني الأعلى الإيطالي سيلفيو بروسافيرو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لم نبلغ الذروة بعد ولم نتجاوزها".

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في الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى مؤشرات على انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالوباء في البلاد، مرجحا أن تلك الذورة قريبة وسيليها انخفاض تدريجي في عدد حالات الإصابة الجديدة.

وشدد على أن وتيرة هذا الانخفاض ستتوقف على سلوك المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات المفروضة من قبل الحكومة، بما في ذلك تقييد حركة السفر.

وسجلت في إيطاليا حتى الآن 8215 وفاة وأكثر من 80.5 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

المصدر: رويترز

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