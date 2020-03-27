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رويترز: ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 759

لمواجهة حرب كورونا.. نتنياهو يأمر بفتح "خندق قيادة إسرائيل" في أعماق جبال القدس

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لمواجهة حرب كورونا.. نتنياهو يأمر بفتح
Reuters RONEN ZVULUN
إسرائيلي في بلدة القدس القديمة يراقب إعلانات كورونا ـ أرشيف
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح ما يسمى بـ"خندق قيادة الدولة" في حالة الطوارئ وهو مخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت نظرا لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، وأن الخندق المذكور يقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وتابعت الصحيفة: "هذا الخندق خصص في الأصل لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل، لكن الآن تقرر استخدامه لإدارة أزمة كورونا، وأوضحت مصادر مطلعة في مكتب نتنياهو أن الحديث يدور عن أداة إضافية للإدارة والسيطرة والمراقبة على أزمة كورونا، التي يبدو أنها سترافقنا لفترة طويلة من الزمن".

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من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 10، فيما بلغ عدد المصابين 3035، منهم 49 حالة خطيرة.

وأفادت الصحة الإسرائيلية بأن مسنة إسرائيلية تبلغ من العمر 76 عاما توفيت هذا الصباح في مستشفى بيلينسون، فيما توفي مسن عمره 93 عاما في مستشفى سوروكا.

المصدر: معاريف + مكان

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