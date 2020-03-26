نتنياهو يشبه الصمود أمام فيروس كورونا بالخروج من مصر

شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو صمود بلاده أمام كورونا، بصمود اليهود أمام فرعون وخروجهم من مصر.

شهر نيسان الذي يبدأ هذه الليلة حسب التقويم اليهودي, والذي يرمز إلى شهر الخروج من مصر, يذكّرنا بأن شعبنا قد صمد أمام العواصف الشديدة، مما يعطينا القوة والأمل, فإذا صمدنا أمام فرعون, سنصمد امام فيروس #كورونا أيضًا. pic.twitter.com/SFLwYRdAFl — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 26, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر موقع تويتر: "شهر نيسان الذي يبدأ هذه الليلة حسب التقويم اليهودي، والذي يرمز إلى شهر الخروج من مصر، يذكرنا بأن شعبنا قد صمد أمام العواصف الشديدة، مما يعطينا القوة والأمل، فإذا صمدنا أمام فرعون، سنصمد أمام فيروس كورونا أيضا".

وتابع: "لا يمكن لأحد أن يقول لكم متى بالضبط ستنتهي أزمة كورونا، لكننا قد بدأنا في التفكير باليوم التالي وقد شكلنا فريقا يعنى بالتخطيط للخروج من الأزمة يضم خيرة الأدمغة وبمجرد خروجنا منها سنعمل على إعادة تأهيل اقتصادنا على وجه السرعة وبعون الله سنعاود حياتنا الطبيعية".

لا يمكن لأحد أن يقول لكم متى بالضبط ستنتهي أزمة الكورونا، لكننا قد بدأنا في التفكير عن اليوم التالي وقد شكلنا فريقًا يُعنى بالتخطيط للخروج من الأزمة يضم خير الأدمغة وبمجرد خروجنا منها سنعمل على إعادة تأهيل اقتصادنا على وجه السرعة وبعون الله سنعاود حياتنا الطبيعية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 26, 2020

وأضاف: "العالم يشهد تنافسا شديدا بل وحشيا وشرسا للحصول على المعدات الطبية مثل الملابس الواقية وأجهزة التنفس الاصطناعي. لقد أنشأنا غرفة عمليات وطنية يقودها رئيس جهاز الموساد تقوم بشراء المعدات الطبية اللازمة في الخارج، وكذلك تدعم الإنتاج المحلي للمعدات المطلوبة".

المصدر: RT