سويسرا تسجل 197 وفاة بكورونا وأكثر من 12 ألف إصابة

أعلنت هيئة الصحة العامة السويسرية اليوم الجمعة، عن أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 197 حالة في البلاد، مقابل 161 أمس الخميس.

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وذكرت الهيئة في بيان لها، أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12161، مقارنة بـ10714 لأمس الخميس.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة السويسرية تحديثا لبياناتها عن الوباء في وقت لاحق اليوم الجمعة حول جهودها لوقف انتشار المرض.

وحذر مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية دانييل كوخ، مطلع الأسبوع من أن المستشفيات في البلاد "قد تنهار"، في حال استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.

المصدر: رويترز