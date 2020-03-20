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سويسرا.. 5 آلاف إصابة و43 حالة وفاة بفيروس كورونا

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سويسرا.. 5 آلاف إصابة و43 حالة وفاة بفيروس كورونا
Reuters
مركز مستحدث لفحص كورونا في جنيف
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أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى قرابة 5 آلاف، وتسجيل 43 حالة وفاة منذ انتشار المرض المميت في البلاد.

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وقالت السلطات الصحية في البلاد، إن عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفع في سويسرا وليختينشاين 952 إصابة، ما يجعل حصيلة المصابين 4840.

وأكدت السلطات في سويسرا أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وكان دانييل كوخ، مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية، قد حذر مطلع هذا الأسبوع من أن المستشفيات في البلاد قد تنهار إذا استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.

المصدر: رويترز

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