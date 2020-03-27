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بعد إصابة جونسون بكورونا.. قصر بكنغهام يصدر بيانا عن حالة الملكة إليزابيث

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بعد إصابة جونسون بكورونا.. قصر بكنغهام يصدر بيانا عن حالة الملكة إليزابيث
Reuters Henry Nicholls
الملكة البريطانية إليزابيث الثانية
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أصدر قصر بكنغهام بيانا عن الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية، بعد تأكيد إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وصرح متحدث باسم قصر بكنغهام اليوم الجمعة بأن الملكة إليزابيث (93 عاما) التقت جونسون آخر مرة في 11 مارس الجاري، وأنها بحالة صحية جيدة.

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وأكد المتحدث أن الملكة إليزابيث تلتزم بجميع التوصيات الصحية، ولا تزال في مقرها قصر وندسور مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) محاطة بعدد قليل من الموظفين.

وجاء هذا البيان بعد يومين من تأكيد العائلة الملكية إصابة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني النجل الأكبر للملكة إليزابيث بفيروس كورونا أيضا.

وسبق أن كشف قصر بكنغهام أن الملكة إليزابيث لم تلتق الأمير تشارلز منذ 12 مارس أي قبل أبكر وقت ممكن لإصابته بالوباء.

المصدر: رويترز

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