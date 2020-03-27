ليوناردو الصغير قهر كورونا!

خرج رضيع إيطالي من مدينة ميلانو منتصرا من المعركة مع وباء "كوفيد -19"، على الرغم من أنه لم يتجاوز من العمر 50 يوما.

وعاد الطفل حديث الولادة إلى منزله بعد تلقيه العلاج والشفاء من المرض، ما أشاع الكثير من التفاؤل بهزيمة الجائحة التي ضربت إيطاليا بعنف.

وانفرد ماركو بالاريني رئيس بلدية كوربيتا الواقعة في ميلانو بالنبأ السار، ورأى أن شفاء ليوناردو، الرضيع البالغ من العمر 50 يوما، هو بمثابة "وجه الأمل الرائع".

وعبر المحافظ عن سعادته بهذا النبأ، وكتب بهذا الشأن: "لدينا اليوم سبب آخر للابتسام، ولنكون سعداء، وللشعور بأن مجتمعنا متحد أكثر".

وأعرب عن ترحيبه بعودة الرضيع ليوناردو الصغير إلى منزله، مشيرا إلى أنه "خرج للتو من المستشفى حيث انتصر في المعركة ضد الفيروس التاجي".

وعبر نشطاء محليون عن غبطتهم بشفاء الرضيع، وكتب أحدهم قائلا: "هذا الطفل الجميل يمنحنا القوة للمضي قدما والانتصار على هذا الوحش"، فيما هنأ آخر "الأسد الصغير" بخروجه فائزا في معركته الأولى.

المصدر: repubblica.it