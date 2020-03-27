بكين تندد بقانون أمريكي جديد يدعم تايوان

شجبت الصين اليوم الجمعة قانونا أمريكيا جديدا يهدف إلى تعزيز الدور الدولي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، مشيرة إلى أنه يعرقل إقامة دول أخرى علاقات طبيعية مع بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين إن بلاده تطالب الولايات المتحدة بالكف عن التدخل في شؤونها.

تأتي هذه التصريحات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس وبدعم قوي من الحزبين، على قانون أطلق عليه "مبادرة الحماية والتعزيز الدولية لحلفاء تايوان" (TAIPEI)، يتعين بموجبه على الخارجية الأمريكية تقديم تقارير إلى الكونغرس حول الخطوات المتخذة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية لتايوان.

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كما يستوجب القانون على الولايات المتحدة تغيير طريقة التعامل مع الدول التي تقوض أمن تايوان أو اقتصادها.

وتشكو تايوان من أن الصين، تمارس الضغط على عدد من الدول التي لا تزال تحافظ على علاقات رسمية معها، وتمنع تايوان من المشاركة في مؤسسات دولية مثل منظمة الصحة العالمية.

ورحبت الخارجية التايوانية بالقانون الأمريكي الجديد وعبرت عن شكرها للولايات المتحدة لدعمها "الفضاء الدبلوماسي" لتايوان وحقها في المشاركة الدولية.

المصدر: "رويترز"