تقارير: 25 إصابة بفيروس كورنا على متن حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه تم اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العسكريين على متن حاملة الطائرات البحرية الأمريكية "ثيودور روزفلت".

ونقلت الشبكة عن مصادر عسكرية، أنه من المرجح أن يكون هناك أيضا عشرات الإصابات على متن الحاملة الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية.

وقبل ذلك أعلن توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، عن وجود ثلاثة بحارة مصابين بالفيروس على متن الحاملة، وتم نقلهم جوا إلى مركز طبي في المحيط الهادئ، وأنه تم إجراء العزل لمن خالطوا المصابين من طاقم الحاملة وعددهم 5000.

وفي آخر إحصائيات أعلنتها جامعة جونز هوبكنز، التي تعد إحصائيات استنادا إلى بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية، تم تسجيل نحو 83.8 ألف إصابة بالفيروس المستجد في الولايات المتحدة، وأكثر من 1200 حالة وفاة.

المصدر: تاس