أول عدوى محلية بكورونا في البر الصيني خلال الـ3 أيام الأخيرة

أعلنت الصين عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ناتجة عن عدوى محلية وليست قادمة من الخارج، بعدما تراجع عدد الإصابات الداخلية بهذا الفيروس خلال اليومين الماضيين إلى الصفر.

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ورغم إبلاغ البر الرئيسي الصيني عن أول حالة عدوى محلية بسبب الفيروس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، إلا أن حالات الإصابة التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة، إنه جرى الإبلاغ عن 55 إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس، وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج. وسجلت الصين 67 حالة جديدة يوم الأربعاء.

وأضافت اللجنة أن الإصابة المحلية رصدت في إقليم شيجيانغ.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما سجلت 5 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3292.

ولم تتجاوز وفيات كورونا في الصين الـ 11 حالة خلال الـ48 ساعة الماضية، في حين لم تسجل أكثر من 115 حالة في المدة ذاتها.

المصدر: "رويترز"