ماكرون يحذر قادة أوروبا من خطر كورونا على القارة العجوز

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الخطر الذي يمثله فيروس كورونا على القارة العجوز وعلى المشروع الأوروبي ومنطقة الشنغن، ودعا قادتها إلى التضامن والتوحد في مواجهته.

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ونقل دبلوماسي عن الرئيس الفرنسي تحذيره لزعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، من أن تفشي فيروس كورونا يهدد الدعائم الأساسية للتكتل، مثل منطقة الحدود المفتوحة، إذا لم تبد دول التكتل تضامنا في هذه الأزمة.

ووفقا للمصدر، فقد قال ماكرون لباقي قادة التكتل وعددهم 26 خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "المشروع الأوروبي معرض للخطر... التهديد الذي نواجهه هو القضاء على منطقة شنغن".

وكان ماكرون يتحدث من مدينة ميلوز بعد زيارته أمس لمستشفى المدينة العسكري، إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأعلن عن إطلاق عملية بهدف مساعدة المصابين.

في هذه الأثناء، أعلن مدير عام قطاع الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا وصل إلى 1331 حالة بعد تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بيوم الثلاثاء.

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، منح وزراء المال في منطقة اليورو 15 يوما لإيجاد خطة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أكدته مصادر أوروبية.

وبعد مناقشات استمرت أكثر من ست ساعات عبر الفيديو، توصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مشروع إعلان مشترك لمعالجة الأزمة التي يسببها الفيروس.

المصدر:وكالات