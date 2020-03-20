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ماكرون: نحن في بداية الأزمة ونسابق الزمن لمكافحة كورونا

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ماكرون: نحن في بداية الأزمة ونسابق الزمن لمكافحة كورونا
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون الجمعة، إننا فقط في بداية الأزمة، بشأن فيروس كورونا، وأضاف: "إنه سباق مع الزمن لمكافحة الفيروس ويجب أن نكون قادرين على التحرك".

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وأضاف ماكرون أن فرنسا لا تزال في بداية أزمة الفيروس التاجي وهي في سباق للحد من تقدمه.

وقال ماكرون في بداية اجتماع للأزمة في وزارة الداخلية "نحن في بداية هذه الأزمة. لقد اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب الموجة الأولى، لكننا بدأنا سباقا ضد الفيروس. يجب أن نعيد تنظيم أنفسنا في كل لحظة".

وسجلت فرنسا في آخر حصيلة لها أمس الخميس، 10995 إصابة بفيروس كورونا، و372 حالة وفاة.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة المتوفين بالعدوى.

المصدر: رويترز

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