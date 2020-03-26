كورونا.. "تسونامي" المصابين يغرق مستشفيات لندن

شهدت مستشفيات العاصمة البريطانية لندن تدفقا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع اقتراب انشغال جميع أسرّة العناية المركزة.

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ونقلت مواقع بريطانية عن مسؤولي الصحة في العاصمة قولهم، إن الأسرّة الجديدة يشغلها المرضى بسرعة كبيرة جدا، في الوقت الذي لا يعمل فيه نصف عمال القطاع الصحي بسبب المرض أو إجراءات الحجر الذاتي.

ويتوقع الخبراء أن يتجاوز سكان العاصمة البريطانية هذه الأزمة إذا ما التزموا بإجراءات الحجر المنزلي وطبقوا خطوات التباعد للحد من انتشار الفيروس.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

المصدر: standard.co.uk