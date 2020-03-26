7 وفيات وأكثر من 70 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الخميس، عن تسجيل سبع حالات وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأكد وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت بذلك إلى 45 وفاة، بينهم ستة أطباء، و707 إصابات.

وحذر الوزير من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة، مع إجراء الحكومة مزيدا من الفحوص الطبية في البلاد.

المصدر: رويترز