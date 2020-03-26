مسؤول إيراني: فرض حظر السفر بين المدن

صرح مسؤول إيراني اليوم الخميس، بأن السلطات فرضت حظرا على السفر بين مدن البلاد، وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا.

وقال حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن بلاده بدأت تنفيذ حظر على السفر بين المدن اعتبارا من اليوم وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الدولة التي تشهد أكبر انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.

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وأضاف: "يجب على أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدينة في طريق عودتهم لديارهم".

وذكر المسؤول أنه "تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات"، مضيفا أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن أمس أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد حركة المواطنين، بهدف الحد من تفشي كورونا في البلاد.

وحسب حصيلة أمس الأربعاء تجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيران 27017، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 2000.

المصدر: "رويترز"