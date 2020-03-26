 
مباشر
عاجل
تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية

الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تتخطى 36 ألفا

أخبار العالم

الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تتخطى 36 ألفا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nirk

كشفت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصا بسبب هذا الفيروس المستجد.

إقرأ المزيد
ألمانيا تسجل 4764 حالة إصابة جديدة بـ
ألمانيا تسجل 4764 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة وعدد الوفيات يصل إلى 114 شخصا

وأوضحت البيانات ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة بيوم أمس الأربعاء، بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة.

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا