الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تتخطى 36 ألفا

كشفت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصا بسبب هذا الفيروس المستجد.

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وأوضحت البيانات ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة بيوم أمس الأربعاء، بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة.

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.

المصدر: "رويترز"