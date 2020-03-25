ظريف: بومبيو وزير للخارجية أم للكراهية؟

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأمريكي مايك بومبيو بالترويج للدعاية المعادية لإيران وعرقلة الجهود الدولية لمحاربة فيروس كورونا.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "حتى الوباء العالمي لن يمنع وزير الخارجية بومبيو من الترويج للدعاية من الدرجة الثالثة".

Even a pandemic won't stop @SecPompeo from spouting 3rd-rate propaganda.



One wonders whether he's Sec of State or Secretary of Hate.



No amount of trolling will gloss over his infamous warmongering & #EconomicTerrorism; killing innocents & impeding global fight against #COVID19. — Javad Zarif (@JZarif) March 25, 2020

وتابع: "يمكن للمرء أن يتساءل.. هل هو وزير للخارجية أو للكراهية".

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وأضاف أن "أي حجم من التصريحات الاستفزازية لن يكون كافيا للغطاء عن تهديداته بالحرب والإرهاب الاقتصادي وقتل الأبرياء وعرقلة المعركة العالمية ضد كوفيد-19".

وكان بومبيو قد اتهم إيران بإخفاء المعلومات عن فيروس كورونا و"التضليل" بشأن الوضع الحقيقي في البلاد. كما وجه اتهاما بـ "التلفيق" إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ردا على تصريحاته حول أن الولايات المتحدة هي مصدر الفيروس.

المصدر: RT