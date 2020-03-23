واشنطن ترد على اتهامات خامنئي المتعلقة بـ"فيروسات أمريكية للجينات الإيرانية"

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن تحميل المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي واشنطن مسؤولية فيروس كورونا المستجد "تلفيق" يضع الأمريكيين والإيرانيين وبقية العالم في خطر.

وقال بومبيو في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر إن "تلفيقات المرشد الإيراني التي يحمل فيها الولايات المتحدة مسؤولية فيروس ووهان يضع الأمريكيين والإيرانيين وبقية العالم في خطر"​​​.

وأضاف الوزير الأمريكي "السلطات الإيرانية تجاهلت التحذيرات المتكررة من مسؤوليها الرسميين بالصحة وأنكرت الوفاة الأولى من فيروس كورونا لمدة 9 أيام على الأقل".

وتأتي تغريدات بومبيو بعد كلمة للمرشد الإيراني أمس اتهم فيها واشنطن بنشر الفيروس في بلاده ما تسبب في وفاة أكثر من 1500 مواطن إيراني.

FACT: In February, Iran’s chief terror airline, Mahan Air, continued to fly at least 55 times between Tehran and China, spreading the #WuhanVirus. At least five countries’ first cases of #COVID19 were a direct result of the Iranian regime’s disregard for everyone’s health. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 23, 2020

.@khamenei_ir’s fabrications that the U.S. is responsible for the #WuhanVirus put Iranians, Americans, and the rest of the world at risk. Facts matter. Here are a few: — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 23, 2020

المصدر: وكالات