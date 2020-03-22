خامنئي يطرح فرضية جديدة عن "فيروسات أمريكية خاصة بالجينات الإيرانية"

قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن العرض الأمريكي بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعاني نقصا.

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وقال خامنئي في كلمة له اليوم الأحد لمناسبة السنة الفارسية الجديدة، إن الولايات المتحدة هي العدو الأخبث لإيران وقادتها محتالون ودجالون وظالمون وإرهابيون.

ولفت إلى أن بلاده تواجه اليوم حادثة دولية تتمثل بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أمريكا متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، ولا علم لي بمدى صحة هذه الاتهامات.

وأضاف: "يقال أن أمريكا أنتجت فيروسات خاصة بالجينات الإيرانية".

واعتبر خامنئي أن إدعاء أمريكا تقديم المساعدة لإيران في مكافحة فيروس كورونا أمر عجيب في ظل النقص والمشاكل التي تعانيها هي في مواجهة هذا الفيروس.

وقال إنه "في حال صحت الاتهامات الموجهة لأمريكا فإنها تريد من خلال عرضها تقديم المساعدة لإيران الإطلاع عن قرب على آثار الفيروس على المرضى الإيرانيين"، مضيفا: "من الممكن أن تعمل الولايات المتحدة على إرسال دواء إلى إيران يعمل على تكريس الفيروس فيها وليس علاجه".

وأكد خامنئي أن طلب المساعدة من الولايات المتحدة أمر غير عقلاني ولا ثقة لنا بها، مشيرا إلى أن الأمريكيين أبلغونا مرات عدة أنهم مستعدون لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، لفت خامنئي إلى أن بعض الدول تخفي معدلات الوفاة الحقيقية لديها بسبب كورونا، مشددا على قدرة بلاده على التصدي لأي أزمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا.

وأكد خامنئي أن تفشي فيروس كورونا تسبب بمشكلات اقتصادية لكننا قادرون على مواجهة أكبر التحديات، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية يجب أن تصبح أقوى في جميع المجالات بما في ذلك الدفاع.

وفي سياق آخر، دعا خامنئي الإيرانيين إلى الحفاظ على التزايد السكاني.

المصدر: RT