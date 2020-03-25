أردوغان: سنتجاوز ذروة وباء كورونا بعد أسبوعين أو 3

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتجاوز ذروة وباء فيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين أو 3 أسابيع بأقل خسائر ممكنة.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء حول تطورات أزمة فيروس كورونا: "سنتمكن من كسر سرعة انتشار الوباء خلال أسبوعين أو 3 أسابيع عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة، وفي حينه سنخرج من الوضع الحالي بأقل الخسائر".

وشدد الرئيس التركي على أن سلطات بلاده "مستعدة لكافة السيناريوهات" المتعلقة بتطور أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "تركيا في مقدمة الدول التي بدأت مبكرا اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة كورونا. حياة كل مواطن ثمينة بالنسبة لنا، لذلك نقول: الزموا منازلكم".

وحتى مساء اليوم الأربعاء سجلت في أراضي تركيا 1872 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 44 وفاة.

ومع تسارع وتيرة انتشار الوباء، اتخذت السلطات التركية سلسلة إجراءات عاجلة لردع التفشي تشمل فرض قيود واسعة على تنقلات السكان وتعليق حركة الطيران مع الدول الأجنبية بنطاق واسع.

المصدر: وكالات