الدنمارك تتهم نرويجيا بمساعدة المخابرات الإيرانية في مخطط اغتيال

قال المدعي العام الدنماركي اليوم الأربعاء، إنه وجه اتهاما إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن النرويجي وهو من أصل إيراني، ألقي القبض عليه في أكتوبر 2018 لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمارك.

وصرح المدعي العام بأن الرجل يواجه الآن اتهاما بجمع ونقل معلومات لجهاز مخابرات إيراني لاستخدامها في تنفيذ عملية الاغتيال في الدنمارك، وأضاف أن المشتبه به متهم أيضا بمحاولة القتل.

وذكر محامي المتهم أن موكله، وهو في الأربعين من العمر، أنكر كافة الاتهامات الموجهة له، علما أنه سيحاكم في الأول من مايو.

وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2018، حيث تم إحباط محاولة الاغتيال المزعومة لعضو بارز في "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" بعد عملية كبيرة للشرطة في الدنمارك أغلقت خلالها الحدود لفترة وجيزة.

وفي فبراير قالت الشرطة الدنماركية إنها ألقت القبض على 3 أعضاء بارزين في الحركة للاشتباه في تجسسهم لصالح السعودية، وأضافت أن واحدا ممن ألقي القبض عليهم كان مستهدفا بمحاولة اغتيال في سبتمبر 2018، علما أن الحكومة الإيرانية نفت أي صلة لها بالمخطط المزعوم.

المصدر: رويترز