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احتفاء في مستشفى بمدريد بأول حالة تعافي من الفيروس التاجي

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احتفاء في مستشفى بمدريد بأول حالة تعافي من الفيروس التاجي
Reuters
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من المستشفى المؤقت في العاصمة الإسبانية مدريد، علا تصفيق الأطباء والممرضات احتفاء بأول مريض يخرج متعافيا من عدوى الفيروس التاجي "كورونا" .

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وعبّر الأطباء والممرضات في المستشفى، الذي أقيم في أحد أجنحة قاعة المعارض بمدريد، عن سعادتهم بعودة أول مصاب بوباء "كوفيد – 19"، إلى منزله سالما.

وقالت الطبيبة، ألبا هرنانديز، بهذه المناسبة: "إنه لمن دواعي سروري أن أتمكن من إعادة المرضى إلى منازلهم وإلى أسرهم"، مضيفة أن هذا الحدث بمثابة محفز وأمل للجميع.

وأعربت الطبيبة الإسبانبة عن الأمل في أن "يتواصل تسريح المزيد من المرضى كل يوم، وأن يعود كل شيء إلى طبيعته".

المصدر: وسائل إعلام إسبانية

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