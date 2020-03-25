رصد زلزال عنيف ضرب قبالة جزر الكوريل الروسية قد يتبعه "تسونامي"

وقع زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء، قبالة جزر الكوريل الروسية، وفقا لهيئات مراقبة الزلازل في روسيا والولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي​​​.

وبحسب هيئة المسح الروسية: "وقع مركز الزلزال الذي بلغت شدته 7.6 درجة، الساعة 14:49 بالتوقيت المحلي، على بعد 463 كيلومترا من بتروبافلوفسك - كامشاتسكي".

وقال مركز أمريكي متخصص في مراقبة الزلازل، إن هناك احتمال كبير لحدوث أمواج مد عاتية مدمرة (تسونامي).

وقالت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إنها أصدرت تحذيرا لمتابعة حدوث أمواج مد عاتية في ولاية هاواي في حين قال مركز المحيط الهادي للتحذير من أمواج المد إن الزلزال قد يؤدي إلى أمواج مد مدمرة.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: وكالات