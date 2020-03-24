كورونا "يتوحش" في الولايات المتحدة.. ارتفاع غير مسبوق لعدد الإصابات والوفيات الجديدة

تواجه الولايات المتحدة تسارعا مستمرا للأزمة المتدهورة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد المصابين بالعدوى في البلاد نحو 53 ألف حالة توفي بينهم أكثر من 680 شخصا.

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وسجلت في الأراضي الأمريكية، حسب آخر إحصائية صادرة اليوم الثلاثاء، 9249 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، في ارتفاع يومي حاد بل غير مسبوق لحصيلة المصابين منذ بدء التفشي في البلاد، حيث وصل هذا العدد الإجمالي حاليا إلى نقطة 52983 حالة، لتأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث عالميا من حيث التضرر بالمرض مجتازة إسبانيا، التي تحتل المرتبة الرابعة، بأكثر من 13 ألفا.

وتزامنا مع ذلك تتسارع في الولايات المتحدة وتيرة زيادة الوفيات جراء الفيروس، حيث سجلت اليوم 132 حالة جديدة، ما يمثل كذلك رقما قياسيا في البلاد من حيث الارتفاع اليومي للوفيات بفيروس كورونا، ووصلت الحصيلة الإجمالية للضحايا حتى الآن 685 شخصا، وهذا هو الرقم السادس عالميا من حيث عدد الوفيات بالعدوى.

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وتشهد مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وضعا أكثر كارثية، حيث أعلن عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، الثلاثاء، أنها تمثل مركزا للتفشي في البلاد.

وأفاد دي بلاسيو بتسجيل 14776 إصابة بالفيروس في نيويورك، بينها 131 حالة وفاة، فيما دعا السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المدينة، وخاصة إشراك القوات المسلحة، معتبرا أنها تعتبر طرفا وحيدا قادرا على احتواء الأزمة بشكل سريع.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون".

المصدر: RT