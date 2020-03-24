ترامب: القيود المفروضة جراء انتشار كورونا قد تؤدي إلى آلاف الوفيات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد قد تؤدي إلى آلاف الوفيات.

وأوضح ترامب أن القيود المفروضة والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.

وأفاد في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين.. ستخسر أشخاصا.. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف".

ولم يذكر الرئيس الأمريكي أي دليل يدعم هذا التأكيد.

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وتابع قائلا: "يجب أن نعيد بلدنا للعمل.. بلدنا في حاجة للعودة إلى العمل.. هذا العلاج (القيود) أسوأ من المشكلة.. ومرة أخرى أقول إن الناس.. الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار.. يجب أن نعود إلى العمل.. شعبنا يرغب في العودة للعمل".

وأصاب تفشي المرض ما يزيد على 52 ألف شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما لا يقل عن 660، وتسبب في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل.

جدير بالذكر أن حكام بعض الولايات طالبوا نحو 100 مليون شخص أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد، بالبقاء في منازلهم.

إلى ذلك، قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن الرئيس ترامب ونائبه مايك بينس أجريا مؤتمرا بالهاتف مع مستثمري سوق الأسهم الأمريكية للتباحث بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وشارك في المؤتمر مسؤولون تنفيذيون من بينهم دان لويب من "ثيرد بوينت" وستيف شوارزمان من "بلاكستون" وروبرت سميث من "فيستا إكويتي" وجيف سبريتشر من "بورصة إنتركونتننتال - بورصة نيويورك" للأسهم وبول تيودور جونز من "جست كابيتال".

المصدر: وكالات