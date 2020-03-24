ترامب يلغي "صفقة تشريع" فيروس كورونا المستجد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه ألغى مساء يوم الاثنين صفقة تشريع فيروس كورونا المستجد.

وأفاد ترامب بأنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، موضحا أنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون.

وأشار إلى أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت إن الاتفاق حوله قريب.

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ولم تنل حزمة تحفيز اقتصادي بتريليوني دولار لمواجهة كورونا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.

وبموافقة 49 صوتا مقابل اعتراض 46، لم يحصل الإجراء على الـ60 صوتا اللازمة ليمضي قدما، مع استمرار الانقسام الحاد داخل المجلس.

وتوترت الأجواء في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، مع اتهام الجمهوريين الأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية.

والأسبوع الماضي، وإثر إعلان ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، الذي يمنحه سلطات واسعة في توفير الأموال لمواجهة تداعيات الانتشار السريع لفيروس كورونا، أصدر مجلس النواب الأمريكي تشريعا بأغلبية كبيرة، في منتصف شهرمارس، خصصت فيه مليارات الدولارات للإجازات المرضية مدفوعة الأجر، والتأمين ضد البطالة، وتوفير الاختبارات المجانية للكشف عن الفيروس.

وجاء التشريع بموافقة 363 صوتا مقابل رفض 40 صوتا، بعد مفاوضات متقلبة استمرت يومين بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزير الخزانة ستيفن منوشن.

جدير بالذكر أن الكونغرس مرر مشروع قانون لتوفير أموال طارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لمواجهة الفيروس، لكن مع تصاعد الأزمة شعر المشرعون أنهم بحاجة للتحرك بسرعة لتقديم مساعدات اقتصادية.

المصدر: وكالات