مناورات جوية إسرائيلية أمريكية مشتركة دون لقاءات أرضية!

يبدأ بعد ظهر اليوم الثلاثاء تمرين مشترك بين سلاح الجو الإسرائيلي وطيران الجيش الأمريكي، بعد أن تم إلغاء مناورة عسكرية مشتركة سابقا، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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وقال ​أفيخاي أدرعي،​ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "سيبدأ ظهر اليوم تمرين دولي لسلاح الجو (الإسرائيلي) والجيش الأمريكي بجنوب البلاد، وسينتهي ظهر يوم غد الخميس".

وأضاف: "ستلاحظ في إطار التمرين تحركات ناشطة للطائرات الحريية من نوع F35"، وتابع: "سيُقام التمرين في الجو فقط، ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 1238 شخصا، بينهم 24 في حالة حرجة.

وقررت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، إلى أنه من الممكن تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل.

سيبدأ ظهر اليوم تمرين دولي لسلاح الجو والجيش الأمريكي جنوب البلاد وسينتهي ظهر يوم غد الخميس.

ستلاحظ في إطار التمرين تحركات ناشطة للطائرات الحريية من نوع F35.

سيُقام التمرين في الجو فقط ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض. pic.twitter.com/JIXjkipYx9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2020

المصدر: وكالات