قبرص تعلن إغلاقا حتى 13 أبريل بسبب كورونا

أعلنت قبرص اليوم الاثنين، إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن حركة الأشخاص صارت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في خطاب، "نحن حقا في حالة حرب.. لا يمكن تحقيق النصر فيها إلا إذا سددنا الثغرات".

وسجلت قبرص حتى الآن 116 حالة إصابة بالفيروس، منها 21 حالة جديدة تم تأكيدها اليوم الاثنين.

وأغلقت الجزيرة حدودها بالفعل إذ فرضت حظرا واسع النطاق على حركة الطيران المدني دخل حيز التنفيذ منذ 21 مارس.

المصدر: رويترز