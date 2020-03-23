عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة أكثر من 41 ألف شخص

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ 41 ألف حالة، حسب آخر البيانات الصادرة اليوم الاثنين.

وتشير بيانات لمركز علمي تابع لجامعة جونز هوبكينز في الولايات المتحدة إلى أنه تم تأكيد ما مجموعه 41700 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. وبلغ عدد المتوفين 573 شخصا، فيما أشار الخبراء إلى أن وتائر انتشار الفيروس تتصاعد.

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وتم تسجيل 5700 حالة إصابة جديدة في ولاية نيويورك، منها 3260 في مدينة نيويورك لوحدها، وذلك بعد فحص 16 ألف شخص في الولاية.

وتشير التقارير إلى أن إصابات كورونا موجودة في جميع الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي، ومدينة نيويورك تعتبر البؤرة الأكبر للانتشار في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية