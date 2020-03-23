الرئيس الصيني يعد السيسي بدعم مصر في مكافحة أزمة كورونا

أكدت بكين أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، عن دعم الصين لجهود مصر في مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية أن شين جين بينغ قال للسيسي، خلال المكالمة التي أجريت بينهما اليوم الاثنين، إن "الصين تؤيد جهود مصر الرامية إلى الوقاية من الوباء ومكافحته".

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وأكد الرئيس الصيني، حسب الوكالة، أن بلاده مستعدة لمكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بشكل مشترك مع مصر.

وسبق أن أفادت الرئاسة المصرية، الاثنين، بأن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع شي جين بينغ، أشاد خلاله "بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا".

وأعرب السيسي عن "التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 367 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 16098 وفاة و101065 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.

المصدر: شينخوا + وكالات