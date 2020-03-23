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السيسي يهاتف الرئيس الصيني

أخبار العالم العربي

السيسي يهاتف الرئيس الصيني
AFP / Nicolas ASFOURI
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينغ
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قالت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

أشاد السيسي خلال الاتصال، بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا، وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات.

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومة وشعبا لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس كورونا، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

وأكد شي جين بينغ استعداد الصين الكامل لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.

المصدر: RT

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