فيروس كورونا قد يؤجل محاكمة أسانج

أعلن موقع "ويكيليكس" أن فريق الدفاع عن مؤسس الموقع جوليان أسانج، سيطلب من المحكمة الإفراج عنه بكفالة بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، كما رجحت حملة مؤيديه تأجيل محاكمته.

وذكر موقع "ويكيليكس" في بيان له، اليوم الاثنين، أن فريق الدفاع عن أسانج سيقدم يوم الأربعاء المقبل 25 مارس طلبا للإفراج عنه بكفالة على ذمة التحقيق، إلى محكمة ويستمنستر التي تنظر في قضية تسليمه للولايات المتحدة.

من جهتها، قالت حملة "Don’t Extradite Assange" المؤيدة لمؤسس "ويكيليكس"، إن محاكمته قد تتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا في بريطانيا.

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وأوضحت أن السجون من بين بؤر انتشار الفيروس بسبب وجود أعداد كبيرة من الأشخاص داخل مجال مغلق.

يذكر أن الولايات المتحدة طلبت تسليم جوليان أسانج بعد نشر موقعه مواد سرية حساسة تخص العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وبدأت المحكمة البريطانية بالنظر في قضية تسليم أسانج في فبراير الماضي، وقررت تعليق المرافعات حتى 18 مايو المقبل. وهو موجود في سجن "بيلمارش" بضواحي لندن منذ إخراجه من السفارة الإكوادورية لدى بريطانيا في أبريل الماضي.

المصدر: وكالات