محام: مؤسس موقع ويكيليكس سينتحر في حال سلم لأمريكا

طالب محامي جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" خلال جلسة لمحكمة بريطانية، بعدم تسليم موكله للولايات المتحدة، معتبرا أن "أسانج لن ينال محاكمة عادلة ومن الممكن أن يقدم على الانتحار".

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وقال المحامي إدوارد فيتزجيرالد، إن "تسليم أسانج سيعرضه لمعاملة غير إنسانية ومهينة وذلك من خلال حكم جائر يصدر ضده وظروف سجن غير مواتية".

وأضاف فيتزجيرالد، أن "طلب التسليم الذي تقدمت به الولايات المتحدة تحركه دوافع سياسية أكثر من أي جرائم حقيقية".

وتابع المحامي، أن "تسليم مؤسس موقع ويكيليكس سيكون ظالما وقمعيا بسبب حالته النفسية وخطر انتحاره".

وسبق أن أعلن محامو وأصدقاء أسانج عزمهم على تقديم أدلة تشير إلى أنه كان يتعرض للملاحقة والضغوط من قبل السلطات الأمريكية على مدى السنوات العشر الماضية، في محاولة لإقناع المحكمة بعدم تسليمه للولايات المتحدة المهدد فيها بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

المصدر: رويترز