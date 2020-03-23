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اليونان تعلق الرحلات من بريطانيا وتركيا

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اليونان تعلق الرحلات من بريطانيا وتركيا
Reuters
اليونان تعلق الرحلات من بريطانيا وتركيا
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علقت اليونان اليوم الاثنين الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وتركيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بدء سريان حظر للتجول في البلاد.

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وبدأ تطبيق الحظر فجر اليوم الاثنين 23 مارس وينتهي بعد ظهر يوم 15 أبريل القادم، وقال قرار وزاري إنه إجراء مؤقت ووقائي في إطار جهود أخرى لمكافحة الجائحة.

وشهدت اليونان أمس الأحد أكبر ارتفاع لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في يوم واحد بلغت 94، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 624 حالة مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 15.

وأعلن رئيس الوزراء حظر التجول مع بعض الاستثناءات، لتقييد حركة الأفراد وهو القرار الأحدث ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس.

وأغلقت اليونان بالفعل حدودها أمام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والقادمين من إيطاليا وإسبانيا.

وانتشرت قوات الشرطة في شوارع أثنيا اليوم الاثنين لفرض حظر التجول الذي يسمح للأفراد بالخروج فقط بتصاريح خاصة.

المصدر: رويترز

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