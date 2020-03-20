اليونان.. تسجيل 31 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في اليونان تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وفي موجز صحفي، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الوزارة، سوتيريس تسيودراس، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض كورونا خلال هذه الفترة، لتبلغ حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 9 حالات.

وأشار المسؤول إلى أن جميع المتوفين أشخاص متقدمون في السن كانوا يعانون من مشاكل صحية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن مصدر إصابة 84 شخصا بفيروس كورونا في اليونان لا يزال مجهولا، مضيفا أن 90 مصابا وضعوا في مستشفيات البلاد، بينهم 20 يخضعون للعلاج المكثف، فيما تعافى 19 شخصا آخر وغادروا المستشفيات.

وجدد ممثل الوزارة دعوته إلى المواطنين الالتزام بالعزلة المنزلية تحسبا لتعرضهم لخطر الإصابة.

وتم تسجيل الإصابة الأولى بكورونا في اليونان، في 26 فبراير الماضي، لدى امرأة تبلغ 38 سنة، وهي مواطنة عادت من رحلة إلى إيطاليا.

وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، بصورة رسمية، تحول انتشار فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي. وحتى الآن جرى تسجيل أكثر من 209 ألف حالة إصابة به في 168 دولة، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الإصابة بهذا الفيروس 8.7 ألف حالة.

المصدر: نوفوستي