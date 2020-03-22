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الصحة الفرنسية: 674 وفاة جراء كورونا في البلاد

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الصحة الفرنسية: 674 وفاة جراء كورونا في البلاد
Reuters Eric Gaillard
مواطنان فرنسيان في باريس
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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا في فرنسا بمقدار 112 حالة لتبلغ 674 حالة، اليوم الأحد، مقابل 562 أمس السبت، وفق ما أخبر مسؤول بوزارة التضامات والصحة الفرنسية.

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وفي تصريح صحفي، قال المدير العام لشؤون الصحة (إحدى إدارات الوزارة)، جيروم سالومون، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 16018 الأحد، مقابل 14459 السبت.

وأضاف سالومون أن 7240 شخصا يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات البلاد، بينهم 1746 حالاتهم حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

المصدر: رويترز

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