وزير الصحة الفرنسي يعلن وفاة أول طبيب في البلاد بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد، عن وفاة أول طبيب في البلاد بفيروس كورونا.

وقال الوزير، أوليفييه فيران، إن طبيبا بالمستشفى توفي بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد.

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وأضاف فيران في برنامج "لو غراند جوري"، وهو برنامج سياسي على راديو RTL و LCI: "تم إخباري مساء أمس بوفاة طبيب في المستشفى، وحسب علمي هذه أول حالة أصابة طبيب بالمستشفى".

ورفض فيران تقديم "معلومات أكثر دقة"، احتراما لرغبات أسرة المتوفي، وكذلك للسرية الطبية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في فرنسا 12 ألفا و612، فيما سجلت 450 وفاة، حتى يوم أمس السبت.

المصدر: fr24