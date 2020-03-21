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تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا في قبرص

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تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا في قبرص
Reuters Yiannis Kourtoglou
مقهى في نيقوسيا
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سجلت قبرص، اليوم السبت، أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وأورد موقع Cyprus Times أن المتوفي مواطن بريطاني في 70 من عمره كان يعاني من أمراض عدة وأصيب بكورونا في المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج وهو في حالة حرجة.

فيما أكدت وزارة الصحة القبرصية وفاة شخص مصاب بالفيروس، دون الكشف عن تفاصيل.

وتشير البيانات الأخيرة إلى وجود 118 مصابا بفيروس كورونا في جزيرة قبرص، يتوزعون بين 84 حالة في الجزء الجنوبي منها الذي يخضع لسيطرة الحكومة، و3 حالات في شمال الجزيرة، الخاص بالقبارصة الأتراك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المنظمة أن عدد المصابين بالمرض الناتج عن الفيروس اقترب من 270 ألف، مع تسجيل أكثر من 11 ألف حالة وفاة.

المصدر: تاس + رويترز

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