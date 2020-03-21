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أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ولاية نيويورك الأمريكية

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أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ولاية نيويورك الأمريكية
Reuters Andrew Kelly
حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو
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أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه الولاية منذ أمس الجمعة.

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وقال حاكم الولاية، أندرو كوومو، في مؤتمر صحفي بثه موقعه الإلكتروني، إن سلطات الولاية سجلت 3254 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة هناك من 7102 إلى 10356 حالة.

وذكر كوومو أن هذه الإحصاءات تجعل ولاية نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: تاس

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