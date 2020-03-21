البيت الأبيض: حزمة الإجراءات المطروحة من قبل الشيوخ لمواجهة تبعات كورونا تقدر بتريليوني دولار

ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن حزمة الإجراءات لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها تريليوني دولار.

وقال كودلو، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت، إن حزمة الإجراءات، التي طرحها مجلس الشيوخ والتي يتم التفاوض عليها مع الكونغرس، "تقدر بحوالي عُشر الناتج الإجمالي المحلي".

وأوضح مستشار البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا المبلغ يتجاوز نقطة تريليوني دولار: "هذا صحيح".

وتابع كودلو: "نحن نحاول فقط التغطية على القواعد الصحيحة... هذه مشكلة أسابيع وأشهر وليست مشكلة سنوات. إننا نريد إقامة جسر".

كما ذكر المسؤول الأمريكي أن المشرعين في الكونغرس يدرسون كذلك تنظيم "إجازة ضريبية" لقطاع الأعمال الصغيرة.

وسبق أن اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تعمل إدارته والكونغرس على وضع إجراءات عاجلة لمكافحة التفشي وتبعاته الموجعة لاقتصاد البلاد.

وحتى اليوم السبت سجلت في الولايات المتحدة نحو 20 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 279 وفاة.

المصدر: رويترز + وكالات