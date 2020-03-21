تركيا تجلي طلبتها من 8 دول منها 3 عربية بسبب كورونا

أعرب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي اليوم السبت عن نية أنقرة إجلاء طلبتها من من ثماني دول كانت قد أوقفت رحلاتها إلى تركيا في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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ودعا أوقطاي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" الطلبة الأتراك المتواجدين مؤقتا في بريطانيا وإيرلندا وسويسرا وبولندا وإيطاليا ومصر والسعودية والإمارات والراغبين في العودة إلى الوطن إلى اللجوء حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت إلى البعثات الدبلوماسية التركية في تلك الدول، ليتم ترتيب إجلائهم خلال فترة مخطط لها بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت أوقطاي إلى أن جميع المواطنين العائدين لى تركيا من الخارج سيضطرون إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس.

المصدر: الأناضول