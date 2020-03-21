تركيا توسع قائمة الحظر وتعلق رحلات الطيران مع 46 دولة جديدة

اتخذت تركيا اليوم السبت، المزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد حيث علقت الطيران مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة.

واتخذت تركيا القرار عقب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى مثليه تقريبا على نحو يومي في غضون أسبوع.

ويشمل تعليق الطيران الجديد دولا منها كندا والجزء الشمالي من قبرص.

وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المبارايات الرياضية إلى أجل غير مسمى.

كمل وسعت اليوم نطاق الحظر ليشمل النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة، وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى تسع بعد وفاة خمسة مرضى مسنين.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 670 حتى الجمعة، منذ اكتشاف أول حالة في الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات