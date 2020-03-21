حصيلة المصابين بكورونا في سويسرا تتجاوز 6 آلاف والضحايا أكثر من 50

أعلنت السلطات السويسرية اليوم السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بنحو 25% وتجاوز ستة آلاف شخص.

وصرح مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة، دانييل كوخ، للصحفيين اليوم أن السلطات سجلت منذ أمس أكثر من 1.2 ألف إصابة، ليرتفع إجمالي عدد المرضى إلى 6.1 ألف شخص.

وكما سجلت في سويسرا منذ أمس 13 وفاة جديدة بسبب الفيروس، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء بذلك 56 شخصا.

وذكر كوخ أن الوضع متأزم للغاية في كانتون تيسينو، مؤكدا أن الجيش السويسري نشر هناك أمس 50 جهازا إضافيا خاصا بالتنفس الاصطناعي.

المصدر: رويترز