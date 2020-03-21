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أول مقاطعة ألمانية تفرض العزل الشامل لمواجهة كورونا

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أول مقاطعة ألمانية تفرض العزل الشامل لمواجهة كورونا
Reuters
رئيس وزراء المقاطعة ماركوس سويدر
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أعلنت بافاريا، كبرى مقاطعات ألمانيا، أمس الجمعة، أنها أصدرت أمرا بفرض عزل شامل في البلاد لمواجهة تفشي كورونا في أول خطوة من نوعها في البلاد.

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وقال رئيس وزراء المقاطعة ماركوس سويدر: "اعتبارا من منتصف الليلة وحتى فترة موقتة تستمر لأسبوعين، سيتم فرض قيود كبيرة على مغادرة" المنازل.

وأضاف سويدر أن "الخروج للسير في الخارج سيكون دائما ممكنا على أن يكون الشخص بمفرده أو مع عائلته"، منوها إلى أن المطاعم ستغلق.

ولن يتمكن 13 مليون شخص يعيشون في هذه الولاية المتاخمة للنمسا وسويسرا وجمهورية تشيكيا، من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محدودة، ولا سيما الذهاب إلى العمل وشراء الطعام أو الذهاب إلى الصيدلية أو الطبيب.

المصدر: وكالات

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