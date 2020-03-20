الفاتيكان يغفر آثام الأطباء المصابين بكورونا

قرر الحبر الأعظم غفر آثام المصابين بفيروس كورونا والأطباء العاملين على محاربة الفيروس على خلفية انتشاره حول العالم.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للحبر الأعظم أن القرار يشمل المؤمنين تحت الحجر الصحي في منازلهم والمستشفيات. كما ستعفى آثام الأطباء وأقارب المصابين الذين "يساعدون المحتاجين ويعرضون أنفسهم للخطر".

وكان الأساقفة الإيطاليون قد قرروا وقف أداء الطقوس في الكنائس بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن الكنائس نفسها لم تغلق أبوابها.

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كما أعلنت الفاتيكان أن كافة المراسم في أسبوع الآلام الذي يسبق عيد الفصح الذي يحتفل به الكاثوليك في 12 أبريل المقبل هذا العام، ستجري من دون جماهير.

أما خطاب بابا الفاتيكان التقليدي في عيد الفصح، فسيبث على الأرجح عبر التلفزيون والانترنت، مثلما بثت خطاباته الأسبوعية ابتداء من 8 مارس الجاري.

يذكر أن فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من 3.4 ألف شخص في إيطاليا لوحدها، أما العدد الإجمالي للضحايا حول العالم، فقد تجاوز الـ 10 آلاف شخص.

المصدر: تاس